Lecce-Napoli, probabili formazioni: Conte ruota, chance per Lucca e Lang

Continua il tour de force del Napoli di Antonio Conte, che questo martedì alle ore 18:30 al Via del Mare affronterà la quarta delle otto gare in 22 giorni. In trasferta a Lecce però si va con uno spirito diverso: gli azzurri contro l'Inter hanno trovato una vittoria importantissima che, oltre ad averli riportati in testa alla classifica, ha ridato morale ed entusiasmo. Occhio però a sottovalutare la squadra di Eusebio Di Francesco, che già l'anno scorso alla guida del Venezia aveva messo in difficoltà i partenopei sia nella gara d'andata che in quella di ritorno.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte ha perso anche De Bruyne nell'ultimo turno, il belga si va aggiungere alla lunga lista di infortunati che per questa partita vede almeno convocati Hojlund e Rrahmani. Così, si ipotizza il passaggio al 4-3-3: in porta Milinkovic-Savic, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo, Juan Jesus, poi Beukema e Olivera per far rifiatare Buongiorno e Spinazzola. In mediana obbligata la scelta Gilmour, verso la conferma anche Anguissa mentre McTominay può riposare e scalpita Elmas. In attacco, oltre il solito Politano, dovrebbe rivedersi Lucca visto che Neres non è al meglio, a completare Noa Lang.

Le ultime sul Lecce

Di Francesco ha annunciato che farà dei cambi di formazione e, come raccolto da Tuttonapoli, dovrebbero essere almeno quattro. Dunque, 4-3-3 con Falcone tra i pali, al centro della difesa Gaspar e Tiago Gabriel, quest'ultimo insidiato da Siebert, ai lati Gallo e per l'altra maglia Kouassi può scalzare Veiga. A centrocampo riecco Coulibaly, con Ramadani in cabina di regia e Berisha a completare. Possibile sorpresa nel terzetto offensivo con Camarda al posto di Stulic, largo a destra Pierotti e a sinistra Banda è in vantaggio su Tete Morente.

Stadio Via del Mare (Lecce) martedì 27 ottobre ore 18:30

LECCE (4-3-3) probabile formazione: Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Ballottaggi: Kouassi-Veiga 55-45%, Tiago Gabriel-Siebert 60-40%, Camarda-Stulic 55-45%, Banda-Morente 55-45%

Indisponibili: Jean, Perez, Marchwinski

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lucca, Noa Lang. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Beukema-Buongiorno 60-40%, Olivera-Spinazzola 55-45%, McTominay-Elmas 60-40%, Lang-Elmas 55-45%

Indisponibili: Lukaku, Contini, Lobotka, Meret, De Bruyne

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net