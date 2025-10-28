DAZN, l’audio VAR dà ragione all’assistente: “Di Lorenzo protegge palla, Mkhitaryan lo prende!”

Durante Open Var su Dazn si ascolta l'audio dalla sala Var in occasione di Napoli-Inter di sabato con l'episodio clou, ovvero il rigore su Di Lorenzo. "Occhio è rigore, occhio è rigore", dice subito l'assistente Bindoni all'arbitro Mariani che replica: "Sei sicuro?", "Sì è rigore". Da questo momento in poi ecco cosa si ascolta in sala Var mentre scorrono le immagini con le varie inquadrature: "Verifichiamo. Qui sicuramente da dietro lo prende Mkhitaryan. E' vero che si frappone ma è per una ricerca. Lui non allarga la gamba per guadagnare uno spazio ma per proteggere la palla. Dobbiamo vedere solo la gamba destra di Mkhitaryan che fa. Un secondo...Beh comunque, comunque, eccolo lì, guarda il viso di Di Lorenzo è sul pallone che sta andando al tiro".

Il momento della decisione finale dalla sala Var è questo: "Ragazzi non possiamo levarlo perché c'è un contatto e non possiamo entrare nell'intensità del contatto. Lui non si allarga per cercare...ma solo per proteggere palla. Il rigore è confermato. Se ti dicono che Di Lorenzo allarga la gamba, non allarga la gamba ma protegge il pallone e Mkhitarian lo prende da dietro sul polpaccio".