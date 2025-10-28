Oriali a Dazn: "De Bruyne out 3-4 mesi, ma sta per tornare Lukaku!"

Lele Oriali è intervenuto a Dazn da Lecce prima della gara delle 18.30: "La partita di Eindhoven deve essere sempre da avvertimento, le partite vanno affrontate sempre con lo stesso piglio. Mai sottovalutare nessuno.

De Bruyne? Sapremo qualcosa in più dopo l’intervento, purtroppo sappiamo che starà fuori dai tre ai quattro mesi. Purtroppo. Dispiace anche perché si era inserito molto bene nei nostri schemi, stava dando una grossa mano anche dal punto di vista dell’esperienza. Però questa settimana rientra Lukaku, speriamo di recuperarlo presto, non elenco tutti gli infortuni che abbiamo subito ma siamo riusciti a sopperire sempre a questo. I sostituti sono stati all’altezza", le sue parole.