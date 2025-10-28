Primavera Coppa Italia, Napoli-Renate 2-0 (Saviano 61', Barido 64'): si va ai 16esimi!
Passa facilmente il turno il Napoli che batte 2-0 il Renate senza troppi sforzi. Decisive le due reti in rapida successione di Saviano e Barido a permettere agli uomini di Rocco di raggiungere i 16esimi di Coppa Italia Primavera!
90' - FINISCE QUI LA GARA
89' - Renate alle corde, si attende solo la fine del match
86' - Azzurrini che affronteranno la vincente di Modena-Cesena ai 16esimi della Coppa Italia Primavera
85' - Entriamo nei minuti finali della gara
83' - Vicino al tris il Napoli! Galoppata di Colella che poi riesce a scaricare su Gorica, destro del giovane azzurrino che però termina fuori di poco!
76' - Fase di stallo della partita, ritmi bassi e tanto equilibrio in campo
74' - Cambio anche nel Renate: fuori Lo Re e dentro Guidi.
68' - Doppia sostituzione nel Napoli: fuori Gambardella e Saviano, dentro De Chiara e Gorica
64' - RADDOPPIO NAPOLI! Il primo centro di Barido! Dribbling fuori dall’area di Barido che calcia ed insacca la rete del 2-0!
61' - GOOOOOOOL! Saviano non sbaglia!
60' - Fuori Capozucca e dentro La Ruffa nel Renate. Nel Napoli fuori De Martino e dentro Baridò
49' - Inizia fortissimo il Napoli, Saviano va fortissimo sulla fascia
14.46 - INTERVALLO DELLA GARA
44' - Affondo del Napoli con Saviano che arriva alla conclusione ma la risposta dell'estremo difensore del Renate è precisa. Palla in corner
24' - Chance per il Renate! Cross da calcio d’angolo di Mapelli, la palla arriva poi a Stagi a pochi passi dalla linea di porta, ma il difensore manca clamorosamente il tap-in.
10' - Dominio Napoli in questo avvio di gara
14.00 - INIZIA LA GARA
13.50 - Squadre che fanno rientro negli spogliatoi, tutto pronto a Cercola per l'inizio del match
13.45 - Le formazioni ufficiali della gara:
Napoli: Spinelli, Colella, Gambardella, Nardozi, Smeraldi, Palomba, Anic, Eletto, De Martino, Genovese, Saviano. A disp.: Lattisi, Testa, Favicchio, De Chiara, Melnyk, Lo Scalzo, Gorica, Barido’, Zappettini, Esposito, Santella. All.: Rocco.
Renate: Alfieri, Capozucca, Guerra, Lo Re, Nechita, Stagi, Leoni, Fortunato, Martinazzi, Valerin, Mapelli. A disp.: Pirovano, Signore, Falcone, La Ruffa, Gorni, Arioli, Pozzi, Guidi, Pietropoli, Nelini, Carta. All.: Boscolo.
13.20 - Inizia il riscaldamento per le due squadre
Segui su TuttoNapoli la gara di Coppa Italia Primavera tra Napoli e Renate valida per i 32esimi di finale della competizione.
