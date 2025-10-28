Rileggi live

Primavera Coppa Italia, Napoli-Renate 2-0 (Saviano 61', Barido 64'): si va ai 16esimi!

di Daniele Rodia

Passa facilmente il turno il Napoli che batte 2-0 il Renate senza troppi sforzi. Decisive le due reti in rapida successione di Saviano e Barido a permettere agli uomini di Rocco di raggiungere i 16esimi di Coppa Italia Primavera!

90' - FINISCE QUI LA GARA

89' - Renate alle corde, si attende solo la fine del match

86' - Azzurrini che affronteranno la vincente di Modena-Cesena ai 16esimi della Coppa Italia Primavera

85' - Entriamo nei minuti finali della gara

83' - Vicino al tris il Napoli! Galoppata di Colella che poi riesce a scaricare su Gorica, destro del giovane azzurrino che però termina fuori di poco!

76' - Fase di stallo della partita, ritmi bassi e tanto equilibrio in campo

74' - Cambio anche nel Renate: fuori Lo Re e dentro Guidi.

68' - Doppia sostituzione nel Napoli: fuori Gambardella e Saviano, dentro De Chiara e Gorica

64' - RADDOPPIO NAPOLI! Il primo centro di Barido! Dribbling fuori dall’area di Barido che calcia ed insacca la rete del 2-0!

61' - GOOOOOOOL! Saviano non sbaglia! 

60' - Fuori Capozucca e dentro La Ruffa nel Renate. Nel Napoli fuori De Martino e dentro Baridò

49' - Inizia fortissimo il Napoli, Saviano va fortissimo sulla fascia

14.46 - INTERVALLO DELLA GARA

44' - Affondo del Napoli con Saviano che arriva alla conclusione ma la risposta dell'estremo difensore del Renate è precisa. Palla in corner

24' - Chance per il Renate! Cross da calcio d’angolo di Mapelli, la palla arriva poi a Stagi a pochi passi dalla linea di porta, ma il difensore manca clamorosamente il tap-in.

10' - Dominio Napoli in questo avvio di gara

14.00 - INIZIA LA GARA

13.50 - Squadre che fanno rientro negli spogliatoi, tutto pronto a Cercola per l'inizio del match

13.45 - Le formazioni ufficiali della gara:

Napoli: Spinelli, Colella, Gambardella, Nardozi, Smeraldi, Palomba, Anic, Eletto, De Martino, Genovese, Saviano. A disp.: Lattisi, Testa, Favicchio, De Chiara, Melnyk, Lo Scalzo, Gorica, Barido’, Zappettini, Esposito, Santella. All.: Rocco.

Renate: Alfieri, Capozucca, Guerra, Lo Re, Nechita, Stagi, Leoni, Fortunato, Martinazzi, Valerin, Mapelli. A disp.: Pirovano, Signore, Falcone, La Ruffa, Gorni, Arioli, Pozzi, Guidi, Pietropoli, Nelini, Carta. All.: Boscolo.

13.20 - Inizia il riscaldamento per le due squadre

Segui su TuttoNapoli la gara di Coppa Italia Primavera tra Napoli e Renate valida per i 32esimi di finale della competizione.