Ultim'ora Romano annuncia: "Arriverà un centrocampista! C'è un nome che piace tantissimo"

Fabrizio Romano, giornalista, esperto di mercato, sul proprio canale Youtube ha parlato dell'infortunio di Kevin De Bruyne e di quelle che saranno le scelte del Napoli per gennaio quando si riaprirà il mercato.

"Il Napoli aveva già in mente di prendere un centrocampista in più dato che Anguissa andava in Coppa d'Africa. Immaginate adesso con l'infortunio di Kdb. Il club si metterà presto al lavoro. Il nome caldo resta quello di Mainoo che piace tantissimo al Napoli ma non è l'unico. Il club sta facendo delle valutazioni. Mainoo per me è fortissimo ma è diverso da Anguissa o De Bruyne. Il Napoli fa le sue valutazioni magari anche su un centrocampista più fisico. Vediamo però cosa dice lo United che ad oggi non apre al presto. Vedremo cosa accadrà da qui a gennaio".