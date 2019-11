FORMAZIONE UFFICIALE - Di Lorenzo per Callejon, Fabian c'è! Maksi-Rui terzini, possibile 3-5-2?

Ufficiali le scelte di formazione di Carlo Ancelotti in vista della gara di questa sera contro il Liverpool. Come aveva anticipato la redazione di Sky Sport, la grande novità è la presenza di Di Lorenzo al posto di Callejon. Maksimovic scelto come terzo di difesa, c'è Mario Rui a sinistra. Recupera Fabian che agirà sulla corsia mancina con licenza d'accentrarsi. In attacco scelta la coppia da Champions composta da Mertens e Lozano. Leggendo i nomi, potrebbe trattarsi di un 3-5-2 con Di Lorenzo e Mario Rui larghi.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Milner, Henderson; Mane, Salah, Firmino.​​​​​​​ A disp.: Adrian, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Shaqiri, Origi, Alexander-Arnold. All.: Klopp.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Di Lorenzo, Allan, Zielinski, Fabian; Mertens, Lozano. A disp.: Ospina, Luperto, Elmas, Gaetano, Callejon, Llorente, Amin. All.: Ancelotti.