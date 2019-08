FORMAZIONI UFFICIALI - Ancelotti conferma Di Lorenzo e 'alza' la squadra con Ghoulam, Juve con De Ligt

E' stata diramata pochi istanti fa la formazione del Napoli scelta da Carlo Ancelotti per la sfida di stasera contro la Juventus. Non c'è Nikola Maksimovic, come ipotizzato alla vigilia, con Di Lorenzo che dunque prenderà posto sulla destra. Torna, invece, come terzino sinistro Ghoulam probabilmente per avere un altro saltatore sulle palle inattive della Juventus. In avanti spazio ancora a Mertens falso nueve, con Fabiàn che andrà sulla trequarti insieme ad Insigne e Callejon. Nella Juve c'è De Ligt per l'infortunato Chiellini e per il resto gli stessi di Parma.



Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam, Allan, Zielinski, Callejon, Fabiàn, Insigne, Mertens.



Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Higuain, Ronaldo