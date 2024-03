FORMAZIONI UFFICIALI - Calzona ne cambia due: confermato Traorè dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Juventus, posticipo della 27esima giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Juventus, posticipo della 27esima giornata di Serie A. Calzona cambia alcuni uomini dopo la goleada contro il Sassuolo. In porta confermato Meret. Difesa a quattro formata da Di Lorenzo e Olivera, preferito a Mario Rui, sulle fasce; coppia centrale da Rrahmani e Juan Jesus che torna dopo l'errore di Cagliari. In mediana spazio ancora dal 1' a Traoré, che vince il ballottaggio con Zielinski, completano il reparto i titolarissimi Lobotka e Anguissa. In attacco confermato il tridente di Reggio Emilia, con Osimhen e ai lati Politano e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Iling Junior; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.