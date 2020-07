FORMAZIONI UFFICIALI - Confermato Lobotka! Torna Ospina, Pioli sceglie Paquetà

Diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, match valido per il 32esimo turno di Serie A. Gattuso si affida a Ospina in porta, difesa formata dal tandem Maksimovic-Koulibaly, ai loro lati rientra Di Lorenzo sull’out di destra, Mario Rui su quello di sinistra. A centrocampo, in cabina di regia, confermato Lobotka nonostante il ritorno di Demme. A completare il reparto Fabian e Zielinski. In avanti Callejon vince il ballottaggio con Politano, titolari inamovibili Mertens e Insigne. Pioli si affida al suo 4-2-3-1 e schiera Paqueta’ assieme a Calhanoglu e Rebic ad agire alle spalle di Ibrahimovic.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso. A disposizione: Meret, Luperto, Ghoulam, Manolas, Hysaj, Allan, Elmas, Younes, Demme, Lozano, Milik, Politano.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessie; Paquetá, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli. A disposizione: Begovic, Soncin, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Krunic, Saelemaekers, Bonaventura, Leao, Maldini.