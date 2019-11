FORMAZIONI UFFICIALI - Fuori Fabian, c'è Elmas. Insigne in attacco, dubbio modulo

Tutto pronto a San Siro per il big match di campionato tra Milan e Napoli. Sono state diramate le formazioni delle due squadre: Ancelotti ha scelto Maksimovic al posto di Manolas e Hysaj sulla sinistra, in mezzo al campo spazio a Zielinski-Allan affiancati sui lati da Callejon e Elmas. In avanti spazio al duo Insigne-Lozano. Nel Milan obbligate le scelte di Pioli a centrocampo, Biglia in cabina di regia con al suo fianco Paqueta e Krunic. In avanti il tridente Suso, Piatek, Bonaventura

Milan (4-3-3): Donnarumma G; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Zielinski, Allan, Elmas; Insigne, Lozano.