FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso con 4 attaccanti, Zielu-Baka in mediana

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Juventus, match in programma alle ore 18 allo Stadio Maradona. Gattuso senza Demme ha optato a sorpresa per un Napoli super-offensivo, con Politano, Insigne e Lozano alle spalle di Osimhen. Centrocampo formato dalla coppia Bakayoko-Zielinski. Nella Juventus, Pirlo scioglie il ballottaggio della vigilia e schiera Morata in campo al fianco di Ronaldo e Kulusevski in panchina. Bernardeschi preferito a McKennie. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui, Bakayoko, Zielinski, Politano, Insigne, Lozano, Osimhen.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.