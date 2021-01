FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso ne cambia 3: Osimhen ritorna in panchina

Sono state ufficializzate le formazioni di Verona-Napoli, match in programma alle 15, valido per la diciannovesima giornata di campionato. Gattuso cambia poco rispetto alla finale di Supercoppa. In attacco c'è ancora Petagna, vista la condizione di Mertens non al meglio, con Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle. A centrocampo confermati Demme e Bakayoko mentre in difesa spazio a Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra, Maksimovic fa coppia con Koulibaly al centro. Tra i pali Meret si riprende il posto da titolare. In panchina c'è anche Osimhen, dopo un solo allenamento in gruppo, da vedere se sarà della partita.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Günter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilić, Lazović; Barák, Zaccagni; Kalinić. A disposizione: Berardi, Pandur, Lovato, Salcedo, Di Carmine, Udogie, Çetin, Ceccherini, Magnani, Bessa, Danzi, Colley All.: Ivan Jurić

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. A disposizione: Contini, Ospina, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Mertens, Llorente, Politano, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Lobotka All.: Gennaro Gattuso