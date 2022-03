FORMAZIONI UFFICIALI - Lobotka torna titolare, Anguissa e Lozano partono dalla panchina

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Milan posticipo e big match della 28ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Milan posticipo e big match della 28ª giornata di Serie A. Spalletti recupera Lozano e Anguissa per la panchina e l'unica novità rispetto all'Olimpico è il ritorno dal 1' di Lobotka, in coppia con Fabian in mediana. In difesa solita linea a quattro davanti ad Ospina: Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In avanti Zielinski viene preferito ad Elmas e compone il terzetto dietro ad Osimhen con Insigne e Politano.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessiè, Leao; Giroud. All. Pioli.