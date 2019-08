FORMAZIONI UFFICIALI - Mario Rui parte dall'inizio, avanti c'è Mertens. Tante novità per Montella

Ci siamo! Manca meno di un'ora all'inizio del campionato del Napoli, che sfiderà questa sera la Fiorentina. Tutto come da pronostico per Ancelotti, con Di Lorenzo e Mario Rui che si posizioneranno come esterni bassi, mentre in avanti Fabiàn completerà la trequarti insieme ad Insigne e Callejon, Mertens falso nueve. Nella Fiorentina invece diverse novità con Venuti a sinistra ed il '97 Castrovilli a centrocampo con Pulgar e Badelj. In attacco il '99 Sottil ed il 2000 Vlahovic con Chiesa.



NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Zielinski, Callejon, Fabian, Insigne, Mertens. A disp.: Ospina, Karnezis, Malcuit, Verdi, Elmas E., Luperto, Maksimovic, Chiriches, Hysaj, Ghoulam, Younes, Gaetano.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Castrovilli, Pulgar, Badelj; Sottil, Vlahovic, Chiesa. A disp.: Terracciano, Biraghi, Ranieri, Ribery, Simeone, Boateng, Cristoforo, Ceccherini, Montiel Rodriguez, Benassi, Zurkowski, Terzic.