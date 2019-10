FORMAZIONI UFFICIALI - Mertens-Lozano davanti, ko Manolas e out Insigne e Milik

Diramate le formazioni ufficiali. Nel Napoli non recupera Manolas e quindi Luperto al centro in una difesa inedita. A centrocampo c'è Zielinski e va fuori di nuovo Insigne mentre in attacco Ancelotti sorprende anche ADL con Lozano e Mertens insieme in attacco. Schieramento offensivo anche nel Salisburgo con Daka e Minamino, due attaccanti a tutti gli effetti, esterni di centrocampo e panchina per l'esterno Szosboszlai

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Minamino, Mwepu, Junuzovic, Daka; Hwang, Haaland. All. Marsch. A disposizione: Coronel, Ashimeru, Vallci, Onguene, Koita, Szosboszlai, Okugawa.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Lozano. All. Ancelotti. A disposizione: Ospina, Elmas, Gaetano, Insigne, Milik, Llorente, Younes.