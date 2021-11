FORMAZIONI UFFICIALI - Sorpresa da Spalletti: out Fabian, scala Zielinski e giocano Dries-Petagna

Diramate le formazioni ufficiali di Spartak Mosca-Napoli. Luciano Spalletti regala qualche sorpresa, schierando insieme dall'inizio sia Mertens che Petagna, uno come sottopunta e l'altro centravanti, al fine di dare un turno di riposo a Fabian. Zielinski scala dunque in mediana con Lobotka, Elmas sarà dunque il sostituto di Insigne. Rui Vitoria conferma l'11 trapelato alla vigilia con Moses e Promes in supporto alla punta Sobolev.

SPARTAK MOSCA (4-3-3): Selikhov; Caufriez, Dzhikiya, Gigot, Ayrton; Ignatov, Umyarov, Litvinov; Moses, Sobolev, Promes. All. Rui Vitoria

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Zielinski; Lozano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Spalletti

ARBITRO: Clément Turpin (Francia)