FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti con 2 novità, ma conferma Raspadori. Anche l’Ajax col falso 9

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Ajax-Napoli, match valido per la terza giornata del Gruppo A di Champions League. Spalletti opera due cambi rispetto alla gara vittoriosa in campionato contro il Torino. In difesa Olivera torna titolare dopo l’esordio in Champions contro il Liverpool. In attacco l’altro cambio con Lozano che prende il posto di Politano a destra. In attacco Raspadori la spunta ancora una volta su Simeone per il ruolo di centravanti.

NAPOLI (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

AJAX (4-2-3-1) Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Taylor; Berghuis, Tadic, Bergwijn; Kudus. All. Schreuder