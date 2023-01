FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti ne cambia 10! C’è l’esordio di Bereszyinski

Sono ufficiali le formazioni dell’ottavo di finale di Coppa Italia al Maradona tra Napoli e Cremonese.

Sono ufficiali le formazioni dell’ottavo di finale di Coppa Italia al Maradona tra Napoli e Cremonese. Spalletti opera un ampio turn over con ben 10 cambi. In porta niente esordio per Sirigu, gioca regolarmente Meret. C’è un esordio invece in difesa con Bereszyinski che gioca la sua prima in maglia azzurra sulla fascia destra, a sinistra Olivera, completano il pacchetto arretrato Ostigard e Juan Jesus. A centrocampo spazio a Ndombelé e Gaetano insime ad Elmas. In attacco tridente composto da Zerbin Simeone e Raspadori.