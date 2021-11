FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti ne cambia quattro: tornano Fabian e Insigne. Mertens prima punta

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio, posticipo della quattordicesima giornata di campionato. Luciano Spalletti sceglie Mertens in attacco, alle spalle del belga Zielinski con Lozano a destra e il rientrante Insigne a sinistra. A centrocampo torna, dopo la gara saltata in Europa League, torna titolare anche Fabian Ruiz che formerà la coppia di mediani con Lobotka. In difesa solita linea a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui, con Ospina che si riprende il posto tra i pali.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.