FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti sceglie il 4-3-3 e lancia Zanoli dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Atalanta-Napoli, match delle 15 valido per la 31ª giornata di campionato. Spalletti sceglie il 4-3-3 e scioglie i due dubbi della vigilia. Sulla fascia destra Zanoli vince il ballottaggio con Malcuit e fa il suo esordio in maglia azzurra dal 1'. La linea difensiva davanti ad Ospina è completata dai due centrali Koulibaly, Juan Jesus e da Mario Rui a sinistra. A centrocampo Zielinski viene preferito a Fabian Ruiz e viene schierato da mezzala sinistra, con il polacco il recuperato Anguissa e Lobotka in cabina di regia. Attacco di piccoletti, con il tridente Politano, Mertens, Insigne.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Spalletti.