FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti sceglie Ospina. Osimhen torna titolare

Sono ufficiali le formazioni di Venezia e Napoli, che si affronteranno tra poco al Penzo nel match valido per la 24ª giornata di campionato. Spalletti deve fare a meno dell'infortunato Lozano e di altri quattro indisponibili tra i quali Koulibaly, impegnato stasera nella finale di Coppa d'Africa. In porta Ospina, dal rientro dagli impegni con la Colombia, viene preferito a Meret. Davanti a lui la linea difensiva a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. In mediana Lobotka-Fabian Ruiz, in avanti Osimhen vince il ballottaggio con Osimhen, con alle spalle Politano, Zielinski e Insigne.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Crnigoj, Ampadu; Johnsen, Henry, Nani. All. Zanetti.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti