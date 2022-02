FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti torna al 4-2-3-1: Insigne dal 1', Politano in panchina

Sono ufficiali le formazioni del playoff di ritorno per l'accesso agli ottavi di finale di Europa League tra Napoli e Barcellona.

Sono ufficiali le formazioni del playoff di ritorno per l'accesso agli ottavi di finale di Europa League tra Napoli e Barcellona. Spalletti ritrova Insigne, il capitano che torna titolare dopo l'andata al Camp Nou agirà nel terzetto alle spalle di Osimhen con Zielinski ed Elmas. In mediana Fabian torna in coppia con Demme mentre in difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Tra i pali c'è Meret, portiere di coppa.

Anche Xavi può contare su ritorni importanti. Su tutti, Busquets, assente all'andata, che dirigerà le operazioni dal centrocampo. A destra preferito Dest a Mingueza nel ruolo di terzino, in attacco Ferran vince il duello con Dembélé per un posto al fianco di Adama e Aubameyang, solo panchina per Gavi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Fabian; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Pedri, Busquets, de Jong; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi