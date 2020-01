FORMAZIONI UFFICIALI - Un solo cambio per Gattuso: confermato Di Lorenzo centrale, Hysaj a destra

Un solo cambio per il Napoli rispetto all'undici visto lunedì scorso contro l'Inter. Tante assenze per Gennaro Gattuso. Out Mertens, Koulibaly, Ghoulam, Maksimovic, Younes, Meret, oltre al neo-acquisto Demme non ancora disponibile. Sono note le scelte di formazione fatte dall'allenatore calabrese, che non regala sorpresa: tra i pali va Ospina mentre in difesa riconferma per Di Lorenzo in coppia con Manolas ed Hysaj e Mario Rui ai lati. In mediana scelte obbligate con Allan, Fabian e Zielinski ed in attacco solito tridente.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Silva, Jony, Cataldi, Berisha, André Anderson, Adekanye. All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disp. Karnezis, Daniele, Luperto, Tonelli, Elmas, Gaetano, Llorente, Lozano. All. Gattuso