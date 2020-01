FOTO - Petagna entusiasta: "Napoli coronamento di un sogno! Club ricco di storia e passione, darò tutto"

Andrea Petagna è da qualche ora un nuovo giocatore del Napoli. Così il neo attaccante azzurro ha pubblicato un bellissimo messaggio attraverso il proprio account Instagram, per annunciare proprio il passaggio alla squadra partenopea: "Questa foto è il coronamento di un sogno , quello di giocare in un grande club , per un club ricco di storia e passione. Sono pronto per questa nuova sfida, daró tutto me stesso per ricambiare la fiducia dimostrata in questi giorni dal Napoli e dai suoi tifosi. Prima però c’è una missione da portare a termine, Spal."