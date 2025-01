Frasi Cult 2024 - Garcia che dà del cogli**e ad ADL, il Genio Percassi, lo storico 'Ma Che significa' e le balle degli agenti

Un anno in parole. Dodici mesi intensi, lunghi, con sentimenti che ormai si confondono, ma che riaffiorano proprio sfogliando le frasi dei protagonisti. Parole, parole, parole. Tante, forse troppe. Spesso di rito, del tipo: "Potevamo fare di più". "Ci impegneremo al massimo". "Siamo stati puniti dagli episodi". Prontuario tipico del mondo del calcio, che in casa Napoli, con personaggi come De Laurentiis, Garcia, Mazzarri, Calzona e infine Conte subisce però importanti variazioni sul tema. In questa breve raccolta, abbiamo provato a fissare le dichiarazioni più significative di quest'anno azzurro.

IL GRANDE RIMPIANTO - “Avrei dovuto cacciarlo il primo giorno, quando l’ho presentato a Capodimonte”. Così Aurelio De Laurentiis su Rudi Garcia, sciagura che ha distrutto la stagione del Napoli in maniera poi irreparabile.

MACERIE - “Ho trovato macerie. Una catastrofe che non è solo in campo, non ho dovuto pensare solo al campo e nessuno mi aveva detto niente. Pensavo di venire qui e parlare di campo, mi sono trovo a gestire altre situazioni”. Questa la resa di Ciccio Calzona.

I VARI VOLTI DI AURELIO - "Quale dei De Laurentiis ha parlato? Ce ne sono 4-5 in giro e non mi riferisco ai figli... C’è quello grato, quello malinconico, quello rancoroso, quello retroscenista”. Così Luciano Spalletti pungeva il suo ex presidente

CHI È SENZA STADIO SCAGLI LA PRIMA PIETRA - "Farò un nuovo stadio a Bagnoli. Il primo mattone verrà posato tra 18 mesi, pronto per il 2027”. Annunciava a marzo De Laurentiis. Ovviamente, progetto mai nemmeno avviato.

ACERBI D’ITALIA - "Vai via nero. Sei solo un negro”: questa la frase che, secondo Juan Jesus, avrebbe pronunciato Acerbi nell’Inter-Napoli dello scorso campionato. Tutto senza conseguenze per il difensore nerazzurro.

LA SUPERCAZZOLA - “Io la tristezza l’ho scelta e abbracciata lasciando Napoli dopo quella cosa là. Sarebbe stato più facile e naturale andare avanti, lavorare con un gruppo che avevamo portato al top, godersi la felicità del momento, quella fatta provare alla gente di Napoli. Ho scelto la tristezza”. Così Spalletti, lo scorso maggio, sulla scelta di lasciare l’azzurro. Nessuno l’ha ancora capita questa frase.

IL BIVIO GASP - “Devo scegliere tra una moglie e tre figli ed una donna bellissima". Così Gian Piero Gasperini a maggio sulle voci che lo volevano vicinissimo al Napoli

CAPITANO SFIDUCIATO - “Di Lorenzo andrà via da Napoli”. Non può esserci un capitano sfiduciato dalla sua società. Così Mario Giuffredi, agente del capitano, aprendo quello che sarebbe stato un tormentone estivo.

E PURE KVARA - “Vogliamo andarcene da Napoli! La nostra priorità è giocare la Champions”. Così padre e agente di Kvaratskhelia, nella tormentata estate di calciomercato.

IL NAPOLI STRONCA - “Di Lorenzo ha quattro anni di contratto” e ancora “Kvara ha 3 anni di contratto e non è sul mercato. Non sono agenti e padri a decidere”. Così il club, direttamente sui social, frenava la voglia di addio di KK e Di Lorenzo.

IL PUR BRAVO - “Il pur bravo Hermoso non rientra tra gli obiettivi di mercato del Napoli”. Così il Napoli chiudeva un tormentone estivo legato al difensore, poi finito alla Roma.

IL GENIO PERCASSI - “Brescianini all’Atalanta, Percassi è un genio. Napoli beffato”. Le parole di Michele Criscitiello diventarono virali in quei caldi giorni d’estate, col Napoli che lasciava l’ex Frosinone perché ingolosito dal vero colpaccio McTominay.

STANNO ACCANTO A ME - “Li faccio stare con me, ogni giorno al mio fianco, troveremo qualcosa da fare. Sto discorso “non contento” non lo accetto e non lo accetterò mai”. Un memorabile Conte chiudeva ogni discorso sulle possibili cessioni di Di Lorenzo e Kvara.

IL CHIARIMENTO DI CONTE - “Chi non salta è juventino? Rispettiamo tutti. Sarò il primo tifoso azzurro, ma non mi chiedete di fare cose che non farò”. In maniera secca e decisa Conte metteva fine alle voci sul suo passato alla Juve.

TORMENTONE VICTOR - “Leggo di scambi fantasiosi, rispetto per il capocannoniere dello Scudetto e stop fake news!”. Così l’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, col nigeriano che si è poi dovuto accontentare di finire un Turchia. Male male.

QUATTRO TRE TRE TRE… - “Quattro tre tre, quattro tre tre e decimo posto”. Così tuonava Conte ad inizio stagione su chi gli chiedeva un cambio modulo.

ARIA FRITTA - “Abbiamo vinto 1-0 ed il resto è aria fritta”: Conte dopo Empoli chiariva la sua priorità ai nostalgici.

MA CHE SIGNIFICA - “Ma che significa” ripetuto 23 volte in pochissimi minuti: l’intervista di Conte post Inter è probabilmente il momento più cult dell’anno 2024.

ADL UN POCHIO COGL… - “De Laurentiis è stato un pochino coglio*e a mandarmi via, forse sarebbe arrivato in Champions. Capisce di cinema, non di calcio”. Così uno scoppiettante e senza pudore Rudi Garcia