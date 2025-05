Futuro Conte, si è preso 2-3 giorni per decidere: non ha ancora accordi con altri club

Dopo il vertice che si è tenuto oggi a Roma tra la dirigenza del Napoli ed Antonio Conte, il futuro del tecnico resta aperto. Nelle prossime ore l'allenatore campione d'Italia deciderà se accettare il progetto proposto e restare al Napoli come da contratto. Gli ultimi aggiornamenti dopo il summit di Roma lo riferisce l'inviato Sky Massimo Ugolini ai microfoni dell'emittente satellitare: "Non è arrivata la separazione che tutti attendevano, il confronto è durato quattro ore. Le parti si sono confrontate. Conte ha espresso il proprio punto di vista sul club, lo stesso ha fatto il presidente che ha mostrato grande apertura su un mercato di primo livello come conferma l’imminente arrivo di De Bruyne.

Antonio Conte si è preso due tre giorni di tempo prima di sciogliere le riserve e avere prospettiva definitiva sul suo futuro che potrebbe essere al Napoli o da un’altra parte. Conte non avrebbe alcun accordo con altri club e anche questo è emerso nella riunione. De Laurentiis ha confermato che il club sta lavorando alla costruzione di un team di primissimo livello da consegnare all’attuale allenatore del Napoli tenendo conto che la squadra il prossimo anno sarà impegnata anche in Champions".