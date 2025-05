Futuro Conte, summit interlocutorio a Roma con ADL: le ultime da Sky

E’ terminato in questi minuti l’incontro a Roma tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Il tecnico azzurro, in compagnia della moglie Elisabetta, del direttore sportivo Giovanni Manna e del vice presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis ha lasciato la residenza di De Laurentiis. Il patron del Napoli ha lasciato poco più tardi la sua abitazione romana per andare molto probabilmente verso la sede della Filmauro.

Al termine dell’incontro, durato oltre 3 ore, le parti hanno deciso di prendersi del tempo. Nulla è stato ancora risolto, riferisce Sky Sport, la situazione è in stand-by. Non c'è stata una rottura tra Conte e De Laurentiis, si è discusso e c’è la volontà di continuare a riflettere sulle necessità del tecnico e sulle esigenze del club. Da capire se il grande affetto della città e i festeggiamenti per lo scudetto possano aver fatto cambiare idea al tecnico salentino.