Galatasaray, se salta Zalewski si può accelerare per Mario Rui: i dettagli

vedi letture

Negli scorsi giorni era emerso il nome di Luca Pellegrini della Lazio come possibile ipotesi, ora il club del tecnico Buruk può andare forte su Mario Rui del Napoli.

Ancora non si blocca lo stallo nell'affare tra Nicola Zalewski e il Galatasaray. Manca infatti ancora l'intesa tra le parti e il club turco ora può virare su Mario Rui. Col polacco classe 2002 c'era l'intesa, ma ancora manca quella con la Roma proprietaria del cartellino. E il club di Istanbul ora torna a valutare con forza le alternative. Negli scorsi giorni era emerso il nome di Luca Pellegrini della Lazio come possibile ipotesi, ora il club del tecnico Buruk può andare forte su Mario Rui del Napoli. Contatti diretti in corso.

Sull'eventuale addio di Zalewski dalla Roma ha detto la sua oggi anche Francesco Totti: "Che effetto mi fa? Per me è semplicissima la risposta: bisogna fare chiarezza. Se esci allo scoperto dicendo la verità alla gente diventa tutto più semplice. Se nascondi quello che c’è all’interno di Trigoria diventa più complicato per tutti, sia per chi ci lavora che per chi spera in un’annata da grande Roma. Bisogna essere obiettivi, i tifosi della Roma vogliono questo", ha sottolineato Totti a Sky Sport.