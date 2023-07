Garcia a Mediaset: "Voglio una squadra affamata! Difensore? Mercato non facile. Su Osimhen..."

Il tecnico Rudi Garcia ha spiegato ai microfoni di Sportmediaset cosa ha chiesto al Napoli durante il ritiro a Dimaro

Il tecnico Rudi Garcia ha spiegato ai microfoni di Sportmediaset cosa ha chiesto al Napoli durante il ritiro a Dimaro: "Voglio una squadra affamata, lo spero. Il mio dovere sarà far capire a loro che nessuno deve abbassare la concentrazione e l'impegno per continuare a dare tutto per la squadra".

Su Osimhen: "Ho parlato anche con Victor, sono tutti concentrati sull'obiettivo di allenarsi bene, fare buone cose, prepararsi soprattutto bene per la prima di campionato che arriverà presto. E' uno dei più grandi centravanti in circolazione e quindi siamo contenti che sia con noi".

Quale giocatore l'ha sorpresa di più? "E' più il livello generale che è piacevole, da quando ho il gruppo intero c'è tanta qualità tecnica. Vedo che i giocatori capiscono in fretta come mettersi in campo e rispondere alle mie attese".

Danso è il suo favorito come sostituto di Kim? "La cosa certa è che c'è una difensore da trovare. Come vedete per il momento nessuno è arrivato, non è una situazione semplice, ma in termini di mercato è molto difficile che le cose vadano facilmente. L'importante è che arrivi qualcuno, se non arriva nessuno tra poco, come ho già detto, ho tre difensori e nella mia squadra si gioca solo con due. Quindi va bene così".