Conte a Dazn: "Che amarezza! Due tiri e due gol subiti, ci siamo giocati il bonus!"

L'allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida tra il Napoli e il Genoa. Queste le sue parole: "Hanno fatto due tiri in porta e hanno segnato due reti. Capitano anche queste partite. Quando subisci gol puoi sempre fare meglio. Dispiace perché dovevamo vincere per quello che abbiamo prodotto. Rimane amarezza soprattutto perché siamo nel finale, dà fastidio. Il calcio è questo. Billing era entrato per non subire sulle palte e abbiamo subito gol di testa. Ho poco da rimproverare per la partita e l'impegno. Undici tiri nello specchio e fai la partita ma la pareggi, bisogna migliorare in queste situazioni".

La cosa più importante sarà gestire la frenesia ora? "Inevitabile che ora c'è amarezza. Non meritavamo di pareggiare e perdere punti così. Bisogna sapere che ci siamo giocati il bonus. Dei sette punti che ci servivano ne abbiamo presi uno e ora dobbiamo vincere le prossime due se vogliamo ambire a vincere lo scudetto. Anche oggi abbiamo perso un altro pezzo, Lobotka. Non ci siamo mai aggrappati alla sfortuna ma cercheremo sempre di trovare la soluzione migliore".

Gli ultimi due passi sono i più importanti della sua carriera? "Gli ultimi due step rappresentano un traguardo all'inizio non prevedibile. Tagliare il traguardo sarebbe incredibile. Lo merita anche questa gente che ci ha sempre seguito con passione. Stiamo comunque andando oltre. Quindi va sempre detto grazie a questi ragazzi. Oggi il dettaglio ha spostato il risultato, ecco lì dobbiamo mettere qualcosa di più".