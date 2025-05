Rileggi live Napoli-Genoa 2-2 (Lukaku 15', Meret aut 32', Raspadori 63', Vazquez 83'): finisce la gara

Finisce qui la gara, il Napoli perde 2 lunghezze di vantaggio sull'Inter ed è ora solo a +1. Il doppio vantaggio viene annullato prima dall'autorete di Meret poi dal colpo di testa di Vasquez.

94' - Corner in favore del Napoli

93' - Chance clamorosa per Billing che di testa va ad un passo dal 3-2

90' - 4' di recupero

89' - Giallo per Billing, fallo da dietro su Norton-Cuffy

88' - Dentro Neres, fuori Politano

86' - Ci prova Politano, palla in corner

84' - Pari del Genoa, rete di Vasquez che di testa non sbaglia. Cross di Martin dalla sinistra e colpo di testa perfetto di Vasquez che batte Meret

82' - Chance per Anguissa che parte in cavalcata ma arriva stremato in area di rigore e viene recuperato da Norton-Cuffy

80' - Dentro Billing fuori Raspadori tra gli applausi del pubblico

76' - Ultimi 15' al Maradona

76' - Altri due cambi nel Genoa, fuori Sabelli e dentro Zanoli, fuori Ahanor e dentro Venturino

73' - Ancora chance per Raspadori, palla recuperata in zona offensiva e tentativo di destro deviato in corner

69' - Fuori Otota ed entra Bani ed esce Carvalho per Kassa

67' - McTominay è assatanato, ci prova con un destro fortissimo ma Siegrist dice no!

65' - Napoli di nuovo avanti ma è lunga, lunghissima.

63' - RASPAAAAAAAAAAAAAAAAA! 2-1 Napoli! Giocatona di McTominay che si carica la squadra sulle spalle, serve perfettamente l'inserimento di Raspadori che con il mancino buca Siegrist!

62' - Erroraccio di Olivera che regala palla ad Ahanor, passaggio per il destro impreciso di Pinamonti che termina altissimo

59' - Fuori Messias dentro Martin nel Genoa

58' - Giallo per Carvalho, interrotta fallosamente la corsa di Di Lorenzo

55' - OCCASIONISSIMA NAPOLI! MIRACOLO DI SIEGRIST! Finalmente il Napoli manovra, Politano cerca e trova il classico inserimento di Di Lorenzo che crossa in mezzo e trova la smanacciata del portiere genoano, Anguissa va a colpo sicuro ma ancora Siegrist salva!

52' - Occasione per Raspadori che sfrutta delle deviazioni confuse in area di rigore ma Siegrist è attento e blocca

48' - Si riaccende lo stadio

47' - Giocatissima di Lukaku, stop preciso, supera il difensore e ci prova con un preciso destro deviato in rimessa laterale da Siegrist

46' - Subito un fallo subito da McTominay

21.51 - Riparte la gara, 45' per riagguantare la vittoria

21.35 - Termina il primo tempo, risultato di parità al Maradona.

48' - Corner in favore del Napoli

45' - 3' di recupero

44' - Ammonito Vasquez per perdita di tempo

40' - Serpentina in dribbling per Spinazzola che guadagna il corner e riaccende lo stadio!

37' - Giropalla Napoli, manovra meno limpida rispetto a prima

31' - Pari del Genoa, Anahor la pareggia. Azione infinita del Genoa, cross dalla destra e stacco di Anahor molto morbido ma Meret dopo che il pallone ha colpito il palo non riesce a bloccare e la palla finisce in rete

30' - TRAVERSA DEL GENOA! Punizione battuta molto bene e stacco fortissimo di Pinamonti che colpisce la traversa

30' - Fallo di Raspadori su Sabelli, punizione da posizione pericolosa per il Genoa

29' - Cross di Spinazzola sulla testa del capitano Di Lorenzo ma il tentativo è troppo morbido e termina comodo tra le braccia di Siegrist

27' - OCCASIONISSIMA GENOA! Ottima manovra tra Messias e Pinamonti con quest'ultimo che libera l'esterno libero sulla fascia destra, palla al centro doppia deviazione e per pochissimo Carvalho non riesce ad insaccare

24' - CHANCE NAPOLI! Un'azione molto manovrata, McTominay lancia alto per Politano che con un miracolo la tiene in campo e serve Raspadori che con una precaria coordinazione riesce a calciare ma Siegrist è bravissimo a salvare in corner

22' - Riprende a circolare il pallone, possesso Napoli

21' - Gioco fermo Messias è a terra

19' - Il Genoa prova ad alzare il proprio baricentro

15' - ROMELUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU! Il Napoli buca la difesa del Genoa con la prima vera transizione verticale: McTominay riceve il pallone da Politano, parte in falcata e serve l'inserimento di Lukaku che si libera facilmente del difensore e con il destro buca Siegrist! 1-0 al 15'

15' - Spinge il Napoli

13' - Esce tra gli applausi dei tifosi lo slovacco, dentro Gilmour

12' - Doccia fredda per il Napoli, era in dubbio, ha stretto i denti ma non ce la fa: si ferma Stanislav Lobotka, che si tocca la caviglia destra.

10' - È il Maradona delle grandi occasione, bolgia sugli spalti

9' - CHANCE PER MCTOMINAY! Lo scozzese ci prova in rovesciata sfruttando l'assist di Anguissa ma la palla termina alta sulla traversa

8' - Costruzione dal basso per il Napoli

5' - CHANCE NAPOLI! Tiro costruito benissimo da Politano che si libera del difensore si accentra e calcia ma il suo mancino termina di pochissimo.

4' - Prima occasione per il Napoli, Spinazzola viene trovato bene da Olivera, Lukaku attende il pallone al centro dell'area di rigore tutto solo ma Otoa chiude e salva la difesa genoana

2' - Si riparte, palla scodellata e possesso Napoli

1' - Subito fermo il gioco al Maradona, brutta botta aerea tra Lukaku e Otoa

20.46 - INIZIA LA PARTITA! FORZA AZZURRI!

20.45 - Il Napoli attaccherà da destra verso sinistra in questo primo tempo.

20.44 - Partono le note di "primo agosto" ed il Maradona diventa una bolgia. Manca pochissimo al fischio d'inizio della gara

20.42 - Eccoli i calciatori delle due squadre che entrano in campo.

20.38 - Tutto pronto per l'ingresso delle squadre in campo. Sta per iniziare un'importantissima e delicata Napoli-Genoa

20.36 - Lettura delle formazioni al Maradona.

20.33 - Altra premiazione al Maradona, è di Scott McTominay il premio di giocatore del mese di aprile.

20.31 - Viene premiato il 'Cholito' Simeone per il raggiungimento delle 100 presenze in azzurro.

20.29 - Terminata la fase di riscaldamento per le due squadre

20.20 - Bel clima al Maradona, ennesimo sold-out con gli spalti pieni.

20.06 - Squadre in campo per il riscaldamento

19.53 - Sono ufficiali le le scelte di Antonio Conte per la gara contro il Genoa:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

18.54 - C'è molta attesa per le formazioni della gara, unico dubbio nel Napoli la presenza di Stanislav Lobotka al centro del centrocampo.

18.47 - Match ripreso a Torino

18.45 - Sospesa intanto la gara tra Torino ed Inter sul risultato di 0-1 per i nerazzurri: troppa pioggia sopra l'Olimpico Grande Torino.

17.50 - Inizia a riempirsi il Diego Armando Maradona, tantissime file ai tornelli.

12.30 - Lobotka, recupero-lampo! Test positivo dello slovacco alla vigilia, salvo sorprese sarà lui a guidare la mediana azzurra fin dal primo minuto.

È il giorno di Napoli-Genoa, giornata numero 36 del campionato di Serie A. Gli azzurri, padroni del proprio destino in chiave scudetto, sono chiamati a continuare la striscia di vittorie consecutive iniziata proprio in casa contro l'Empoli lo scorso 14 aprile. Il Genoa, ormai senza obiettivi di classifica, vuole concludere al meglio una stagione positiva salvata con l'arrivo di Patrick Vieira in panchina.

Sono diversi i dubbi di formazione da un lato e dall'altro. Antonio Conte potrebbe già ritrovare tra i convocati David Neres, che a sorpresa ha anticipato i tempi di recupero, ma allo stesso tempo è in dubbio Lobotka per la distorsione alla caviglia rimediata la scorsa settimana. Dunque 4-4-2 con Meret in porta, Rrahmani e Olivera al centro della difesa con Di Lorenzo e Spinazzola laterali. Nel centrocampo a 4 asimmetrico, Politano largo a destra e McTominay sulla corsia opposta, in mezzo Lobotka è in risalita su Gilmour per giocare accanto ad Anguissa. In attacco fiducia al tandem Lukaku-Raspadori. Tante assenze invece per Patrick Vieira che non ha molte alternative nel suo 4-2-3-1. Tra i pali Leali, in difesa Sabelli e Martin ai lati di De Winter e Vasquez. In cabina di regia confermata la coppia Frendrup-Masini, sulla trequarti solo Messias è certo del posto: Norton-Cuffy, Vitinha, Zanoli e Ahanor sono in lotta per due maglie, con i primi due leggermente in vantaggio. La punta centrale è Pinamonti.

La gara potrà essere seguita in diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net