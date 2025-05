Napoli-Genoa 2-2, le pagelle: che errori in difesa, Conte paga la paura! Bravi Raspadori e Lukaku

Meret 5 - Sfortunato, ma anche poco reattivo nella carambola dell’1-1.

Di Lorenzo 5,5 - Si fa vedere poco nel primo tempo, il suo apporto offensivo non è costante.

Rrahmani 6 - Pinamonti gli crea qualche grattacapo. Anche lui va in difficoltà sui palloni alti.

Olivera 5 - Soffre la vivacità di Messias e sul gol del 2-2 è lui a fare confusione con Billing.

Spinazzola 6 - Sbaglia un tocco facile in avvio per Lukaku. Bravo a trovare spazi e dinamico in tante situazioni.

McTominay 6,5 - Lucido nella giocata che porta al gol di Lukaku. Bravissimo anche nel l’assist del 2-1, la sua qualità pesa sempre.

Lobotka sv- Costretto ad uscire per i problemi alla caviglia. Dal 12’ Gilmour 5 - Fatica ad entrare in gara, ma nel secondo tempo perde qualche pallone sanguinoso.

Anguissa 5,5 - Sbaglia tantissimo nel primo tempo, nel secondo cresce ma non basta.

Politano 6 - Sua la prima grande occasione del match: sinistro fuori di un soffio. Nel secondo tempo è stanco e si vede. Dall’84 David Neres sv -

Raspadori 7 - Si fa vedere per avviare la manovra e prova due volte il tiro col destro. Trova il gol con un gran gol di sinistro. Dall’80 Billing 5- Anche lui entra nella disattenzione finale.

Lukaku 6,5 - Bravo ad aiutarsi col fisico per trovare la rete del momentaneo vantaggio. Suona la carica e prova in ogni modo a caricare i compagni.

Conte 5 - La squadra dopo il gol del vantaggio perde lucidità. Rischiosa la scelta conservativa con il cambio con Raspadori