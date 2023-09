Garcia e quel cambio a sorpresa che nessuno ha ancora capito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rudi Garcia a mezzora dalla fine della partita ha scelto Raspadori al posto di Politano a destra col Napoli in vantaggio e con voragini da attraversare per potenziali contropiedi. Una sostituzione che in pochi hanno compreso anche perché intanto era uscito anche un altro velocista come Kvara per far spazio ad Elmas. Perché Raspadori, che non è un esterno, e non uno come Lindstrom, che quando si tratta di sprintare va a nozze? Un cambio che ha fatto discutere. Raspadori è un pupillo di Garcia e merita di giocare, ma in altre condizioni e situazioni, magari vicino alla punta (come a Genova) o quando la squadra è alta e attacca in una sola metà campo.

Quando si aprono spazi Raspadori esterno ha poco senso e come con la Lazio anche a Braga ha fatto fatica. Con Lindstrom in panchina.