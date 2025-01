Garnacho-Napoli, Romano: "Prosegue il pressing, Conte l'ha chiamato venerdì!"

Il Napoli continua a spingere per Alejandro Garnacho, con il Manchester United che non chiude definitivamente la porta ad un suo addio. A scriverlo è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, tramite il suo account X: "La situazione di Alejandro Garnacho resta aperta, le porte non sono chiuse prima delle ultime due settimane.

Il Napoli continua a spingere con Antonio Conte che venerdì ha avuto un colloquio diretto con Garnacho. Il Chelsea ha contattato direttamente il Manchester United per chiedere delle condizioni e sono previsti ulteriori colloqui a breve".