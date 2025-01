Garnacho o Adeyemi: c’è un elemento che non va sottovalutato

Sono giorni decisivi per l’erede di Kvara al Napoli. È uno dei tormentoni di questo rush finale del calciomercato estivo, con Antonio Conte che al di là delle dichiarazioni diplomatiche si attende un rinforzo di qualità per le corsie esterne dell’attacco. I nomi, ormai è noto, sono due: Garnacho e Adeyemi, uno del Manchester United e l’altro del Borussia Dortmund.

Trattative difficili, difficilissime, soprattutto nel pazzo mercato di gennaio. Per Garnacho, è storia nota, lo United continua ad avere pretese altissime, superiori ai 65 milioni di euro. Più morbido il Borussia per Adeyemi, che cederebbe per una cifra poco superiore ai 40 milioni (mica spiccioli, chiariamolo). Una considerazione però su questa storia va fatta.

Da un lato c'è un calciatore, Adeyemi, che non apre al Napoli e sogna la Premier. Dall'altra, invece, c'è Garnacho che ha dato subito disponibilità a vestire l’azzurro. Non è un elemento da sottovalutare, soprattutto sotto l’aspetto delle motivazioni e dell’eventuale gestione del calciatore.