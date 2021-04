Gattuso ha già sciolto il più grande dubbio di formazione

Mertens oppure Osimhen? Il grande dubbio sull'attaccante da schierare contro la Juventus è già stato sciolto. Gattuso ha riflettuto, ci ha pensato, ha preso una decisone: ci sarà il belga, Ciro, al centro del reparto offensivo. Lui e non Osimhen, che partirà dalla panchina. I due non giocheranno insieme perché tornerà Zielinski sulla linea dei trequartisti. Tutti i quotidiani oggi in edicola sottolineano la scelta ormai fatta dall'allenatore del Napoli, che darà fiducia a Mertens, autore di tre gol nelle ultime due partite. Per il nigeriano ci sarà spazio a gara in corso, un modo per sfruttare gli spazi in campo aperto e la stanchezza degli avversari.