Gattuso vuole festeggiare il rinnovo: col Sassuolo per non interrompere un cammino perfetto

L'avvicinamento della scorsa settimana ha portato all'accordo verbale fortemente voluto da entrambe le parti. Ieri a pranzo infatti c'è stata la stretta di mano tra Gattuso e De Laurentiis che vale quanto o più della firma: altri due anni di contratto ed ingaggio adeguato a circa 2mln di euro a stagione, più bonus legati all'accesso alla Champions ed ai trofei, ma soprattutto niente penale, dopo che De Laurentiis l'aveva già proposta molto bassa nei precedenti incontri. Un'intesa fortemente voluta anche dal ds Giuntoli che ha lavorato e mediato per perfezionarla già in questi giorni, senza andare troppo oltre.

Fumata bianca, dunque, in attesa dei legali e di Jorge Mendes, ma subito dopo massima concentrazione per la seduta della vigilia. L'attenzione di Gattuso è rivolta alla sfida di quest'oggi contro il Sassuolo che potrebbe significare già tanto in termini di classifica. Il tecnico andrà a caccia della quinta vittoria (su cinque gare disputate) in una gara che non lo fa stare per nulla tranquillo, nonostante le assenze di De Zerbi (partito senza Djuricic, Berardi e Caputo), ed i 6 elementi risparmiati giovedì con la Real Sociedad proprio in prospettiva dei neroverdi. Oggi infatti tornano Di Lorenzo e Manolas in difesa, nella linea con Koulibaly ed Hysaj; rientra Fabian a centrocampo con Bakayoko (a gara in corso può avere minuti Zielinski) ed in attacco con Politano fanno ritorno dall'inizio Lozano, Mertens ed Osimhen. 6 giocatori freschi, al di là della scelta del portiere, e considerando i 5 cambi a disposizione Gattuso può davvero gestire al meglio anche lo sforzo d'Europa League.