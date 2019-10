Gazzetta - A Milik non è andata giù la panchina, ma è tutto chiarito con Ancelotti: la situazione

Arkadiusz Milik è arrivato al Napoli per sostituire Gonzalo Higuain, mica un compito semplice, poi ha vissuto purtroppo tanti infortuni, due gravissimi e solo dall'anno scorso sta cominciando a dare un contributo serio alla causa Napoli. Oggi sarà titolare con la SPAL, dopo l'esclusione con il Salisburgo che gli è però stata spiegata da Carlo Ancelotti, come raccontato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Nell’intrigo di Salisburgo c’è finito per caso, l’ha coinvolto Aurelio De Laurentiis con quella che sarebbe dovuta essere una sua certezza, ovvero, che Arek Milik sarebbe stato titolare contro il Salisburgo. Ebbene, l’attaccante polacco, invece, s’è ritrovato in panchina, perché Carlo Ancelotti gli ha preferito Lozano in coppia con Mertens. Una decisione che Milik ha accettato con un pizzico di rammarico. Lui, che appena quattro giorni prima aveva rifilato una doppietta al Verona, si è ritrovato nuovamente a dover scalare le gerarchie. E la questione proprio non gli è andata giù, ne ha parlato con l’allenatore e la questione si è chiusa lì.

[...] Un’attesa che l’attaccante polacco ha saputo ripagare con la doppietta al Verona, otto giorni fa. E che avrebbe voluto accrescere partecipando al successo di Salisburgo. Ancelotti gli ha spiegato i motivi di quell’esclusione, spronandolo a dare sempre di più, perché lui è parte integrante del suo progetto tecnico. Un primo riscontro se l’aspetta oggi pomeriggio, l’allenatore".