Gazzetta - Abbonamenti ancora a rilento nelle Curve: non c'è feeling tra dirigenza e tifoseria

"Non c’è feeling tra la dirigenza e la tifoseria". Scrive così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sui dati relativi agli abbonamenti, che non fanno proprio sorridere la società che si aspettava un boom. Fin qui sono state sottoscritte poco più di 8.000 tessere, malgrado i prezzi siano calati del 30% circa e il mercato abbia portato comunque nomi altisonanti agli ordini di Carlo Ancelotti. Il quotidiano rosa entra poi nel dettaglio dei numeri:

"Non è bastato un mercato di qualità per riportare fiducia nell’ambiente. Non sono serviti gli ingaggi di Lozano e Llorente per convincere la gente. [...] L’unico settore sold out è la tribuna Posillipo venduta a 999 euro. Diverso, invece, quello relativo ai settori popolari, ovvero le Curve A e B. In questo caso, la vendita procede a rilento. E qui la questione assume contorni diversi, nel senso che la fede per il Napoli non è assolutamente in discussione. Il problema sta nel rapporto tra queste frange del tifo e la società. Nei settori popolari non c’è partita dove non venga contestato il presidente, la scintilla tra le parti non è mai scoccata per vecchie ruggini".