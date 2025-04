Gazzetta - ADL, pronto altro mercato scoppiettante per Conte: già avviati diversi affari

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:50 In primo piano

Antonio Conte vuole restare a Napoli e, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, De Laurentiis lavora già da tempo per la squadra del futuro. Il club si muove da mesi sottotraccia e ha già avviato diverse trattative.

Il Napoli è pronto e ha un tesoretto importante da poter investire grazie alla qualificazione in Champions - ormai ad un passo - e i soldi freschi che arriveranno dalla cessione scontata di Osimhen (con la clausola da 75 milioni) più le altre cessioni. Ricordiamo anche l'addio di Kvara per 75 milioni e il sostituto che non è ancora arrivato. Insomma, secondo il quotidiano, De Laurentiis è pronto ad assicurare a Conte un altro mercato scoppiettante dopo quello del 2024 con l'arrivo dei vari Buongiorno, McTominay, Neres e Lukaku.