Gazzetta - Affare Politano, ecco cosa manca per chiudere l'acquisto dell'esterno

Ore decisive per quello che potrebbere essere un nuovo colpo di gennaio del Napoli: Cristiano Giuntoli ha già raggiunto l’intesa di massima con l’Inter sulla base di un prestito di 18 mesi da 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 20, ma per Matteo Politano bisognerà ancora attendere la scelta del calciatore.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, spega come nelle ultime ore ci sia da segnalare qualche complicazione nell'operazione che dovrebbe portare l'esterno al Napoli e Fernando Llorente alla corte di Antonio Conte (che spera ancora di avere Giroud).

Secondo la rosea sembravano esserci tutti i presupposti per la chiusura, ma la giornata di ieri ha rallentato il tutto perché ancora non c’è accordo tra Napoli e Politano sull’ingaggio. Gli agenti del giocatore hanno chiesto quattro anni e mezzo di contratto a 2,5 milioni a stagione, mentre la proposta di Giuntoli è ferma a 1,8 più bonus per arrivare a 2. E in questa fase di stallo sperano di potersi inserire Roma e Siviglia.