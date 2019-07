Gazzetta - Ancelotti apre a Icardi, riflessioni in corso sul futuro di Milik: spunta l'ipotesi cessione

“Milik non va, Carletto riapre a Icardi”. Così titola nelle sue pagine interne l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La rosea sottolinea come l’esordio stagionale di ieri di Arek Milik abbia destato più di qualche perplessità. “Non è un’amichevole che può stravolgere le valutazioni, ma al di là della giusta difesa pubblicato del centravanti, il Napoli sta riflettendo seriamente sul futuro di Milik”, si legge sul quotidiano.

CAMBIO DI STRATEGIA - La Gazzetta ricorda come fino a ora Ancelotti ha chiesto un attaccante che giochi tra le linee e non una prima punta, ma l’opzione Mauro Icardi sta prendendo corpo ogni giorno di più. Se dovesse arrivare l’argentino, il polacco sarebbe alternativo a Maurito e non complementare. “A quel punto meglio tenerlo o cederlo?”, si chiede la Gazzetta che richiama l’interesse del Betis Siviglia sul calciatore anche se “De Laurentiis non è disposto a dar via i gioielli se non facendoli pagare a caro prezzo”.