Gazzetta annuncia il colpo in chiusura: "Affare verso la definizione per Veretout"

Napoli pronto a sferrare l'attacco decisivo per portare in azzurro Jordan Veretout. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla dell'affare ormai in dirittura d'arrivo con la Fiorentina per il centrocampista classe '93: "Le idee non mancano. Alcune sono suggestive, altre un po’ meno praticabili. Il mercato del Napoli è fatto di lunghe pause e di immediate accelerazioni, così com’è avvenuto per l’operazione Di Lorenzo, conclusa in poco più di 24 ore. La fase intermedia è dedicata alle valutazioni, alle idee da sviluppare. L’ultima, arriva dalla Spagna e riguarda un’operazione che interesserebbe il Napoli. i. L’altra parte è il Real Madrid, proprietario dei cartellini di Marcos Llorente, Dani Ceballos e Theo Hernandez, tre giovani sui quali il club di Aurelio De Laurentiis starebbe ragionando. Idee, dicevamo, mentre la trattativa in procinto di essere definita, è quella che riguarda Jordan Veretout: il Napoli attende che le vicende della Fiorentina si dipanino".