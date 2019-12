Gazzetta - Cena di Natale, ADL sciolto a metà: nessun cambio di rotta sulle multe

Ieri si è tenuta a Villa d'Angelo la cena di Natale in casa Napoli. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, racconta come non ci sia stata la grande pace che qualcuno aveva paventato nelle ore precedenti (magari con un annuncio particolare di De Laurentiis): "A Natale si può dare di più, si dovrebbe essere più buoni. Insomma, talvolta ci si può illudere che certi errori vengano perdonati proprio in prossimità di queste festività. Talvolta, appunto, e non è detto che ciò avvenga. Perché Aurelio De Laurentiis s’è sciolto a metà, ha incontrato la squadra per la cena di Natale, ma non ha cambiato idea rispetto alla decisione presa sulla vicenda ammutinamento. Non c’è stata la grande pace, ma qualche piccolo passo avanti è stato percepito".