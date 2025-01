Gazzetta - Colpo di scena Napoli: se salta Garnacho, tutto su Dorgu subito

Quel una giornata importante in chiave mercato per il Napoli non solo. Intrighi a Milano con l’arrivo degli intermediari del Manchester United. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Napoli proverà un nuovo assalto a Garnacho, ma se l’affare non dovesse andare in porto, allora l’idea potrebbe essere quella di arrivare a Patrick Dorgu del Lecce.

L’esterno danese di anni 20 piaceva al club azzurro per l’estate e piace anche al Manchester United, ma qualora dovessero esserci difficoltà per l’argentino, allora il Napoli punterebbe immediatamente su Dorgu, rinforzo per gennaio, anticipando il suo arrivo. Giornata chiave quella di oggi.