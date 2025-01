Cds - Garnacho-Napoli, ci siamo: oggi incontro decisivo, Manna pronto a chiudere

vedi letture

Quella di oggi potrebbe essere una giornata importante per il futuro di Garnacho al Napoli. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, sono attesi gli intermediari del Manchester United in Italia per parlare con il Lecce di Dorgu ma anche con il Napoli del talento argentino scelto da Conte per sostituire Kvaratskhelia.

Il Napoli ha già offerto 50 milioni di euro, non sono bastati per convincere gli inglesi, ma lo United ha necessità di vendita, Garnacho è una chiave per i bilanci così come lo era stato McTominay. Ecco perché l’affare può decollare, e se il Napoli non dovesse trovare l’accordo per gennaio, allora tutto slitterebbe a giugno, dato che il calciatore è un’esplicita richiesta di Conte. Su di lui c’è anche il Chelsea, ma il Napoli è ottimista. Il ds Manna vuole chiudere.