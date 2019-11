Gazzetta - Discussione in corso sul futuro di Fabian: stipendio più alto e clausola 'manovrabile'

Tutti pazzi per Fabian Ruiz, specialmente dopo il primo gol in Nazionale, ma il Napoli non vuole privarsene. L'attuale contratto scade nel 2023 e si lavora a un nuovo accordo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Ma a parte il fatto che la scadenza è lunga, invece una discussione in corso c’è ed è anche interesse di Miguel Alfaro Garcia - agente della «You First Sport» che rappresenta il centrocampista - portarla avanti. Un contratto rivisto sull’ingaggio (attualmente di 1,5 milioni netti) e che fisserà una clausola rescissoria potrebbe consentire più manovrabilità allo stesso Fabian. Ma sulle cifre ancora si è lontani da un accordo, con buona pace per le attese spagnole".