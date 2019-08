Gazzetta - Icardi ignora l'ultimatum del Napoli, ma la Juve deve far cassa per prenderlo

Era attesa una risposta di Mauro Icardi all’ultimatum del Napoli, ma l’attaccante dell’Inter è rimasto in silenzio. Nessun no all’offerta azzurra, ma l’ultimatum è stato ignorato e così Maurito tiene sempre più la Juve al centro della scena. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Stando alla rosea l’attivismo in uscita della Juve va messo in relazione con la trame per arrivare a Maurito. Dopo aver provato invano a puntare sullo scambio con Dybala o a puntare sulla cessione dell’argentino, Paratici ha messo in vendita altri giocatori con il duplice intento di raccogliere le risorse per finanziare l’assalto a Maurito e sfoltire una rosa dai numeri eccedenti. Da Rugani verso la Roma per 25 milioni, a Mario Mandzukic sempre più vicino al cambio di maglia, fino a Blaise Matuidi.