Gazzetta - Icardi lontano dal 'sì', ma l'unica offerta è del Napoli e Milik contropartita intriga l'Inter

Quale futuro per Mauro Icardi? Lontano dall'Inter sicuramente, ma in quale squadra? Juventus o Napoli? Pare essere ormai una corsa a due per l'ex capitano nerazzurro, che se potesse decidere andrebbe di corsa ai bianconeri. Ma da Torino non sono arrivate offerte ufficiali, men che meno quella di uno scambio con Paulo Dybala. "Ipotesi che da sponda juventina - scrive La Gazzetta dello Sport - è sempre stata respinta con forza e che per questo motivo rimane molto difficile. Ecco allora che dopo l’uscita di scena della Roma – causa conferma di Dzeko –, l’unico club ufficialmente in corsa per Icardi resta il Napoli".

L'AFFARE CON ADL - Il quotidiano rosa, poi, entra nel dettaglio del possibile affare con la società partenopea, suggerendo come l'ipotesi di scambio con Arkadiusz Milik sarebbe suggestiva anche per i vertici dell'Inter: "Il presidente Aurelio De Laurentiis sta provando a mettere pressione su Mauro e Wanda, ancora lontani dal dare l’apertura al trasferimento sotto il Vesuvio: per l’attaccante argentino è pronta sul tavolo una ricca offerta da 65 milioni di euro, con pagamento tutto cash oppure inserendo nell’affare Arkadiusz Milik. L’arrivo di Milik sarebbe molto intrigante: se alla fine Icardi dovesse cedere alle lusinghe di De Laurentiis, l’accordo che porta il centravanti polacco ad Appiano sarebbe una conseguenza facile facile".