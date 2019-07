Gazzetta - Icardi tra Juve e Napoli: ADL offre 60 mln e un film per Wanda, la situazione

È stato chiaro ieri in conferenza stampa Beppe Marotta: Mauro Icardi è fuori dal progetto e l’Inter ha la necessità di venderlo. Napoli e Juventus sono le opzioni più forti per il futuro dell’attaccante argentino, spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano riferisce dell’offerta che è pronto a fare Aurelio De Laurentiis: 60 milioni all’Inter e per convincere Wanda Nara un futuro coinvolgimento in una produzione cinematografica. Per la rosea, però, la Juventus parte avvantaggiata: “Paratici e Wanda flirtano da tempo, il giallo del presunto incontro a Ibiza ha alimentato le voci del possibile passaggio ai campioni d’Italia. Di certo i bianconeri sono la destinazione più gradita a Icardi e Wanda, ma la Juve deve prima vendere Higuain e Mandzukic”.